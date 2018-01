175 Jahre Haft für Ex-Arzt der US-Turnerinnen!

Nassar sagte vor Gericht, er bitte seine Opfer um Entschuldigung für den Schmerz und das Trauma, das er ihnen angetan habe. "Eure Worte haben mich zutiefst erschüttert", sagte er in blaue Gefängniskleidung gewandet. "Ich werde diese Worte bis ans Ende meines Lebens in mir tragen." Mehrfach drehte sich Nassar zu den Opfern um, wollte sie direkt ansprechen. "Ihre Taten sind abscheulich. Sie können Ihren Opfern nicht ihre Unschuld zurückgeben", sagte Richterin Aquilina. "Sie haben es nicht verdient, jemals wieder das Gefängnis zu verlassen." Angela Povilaitis von der Generalstaatsanwaltschaft des Staates Michigan rang in ihrer Abschlussstellungnahme mehrfach um Fassung. "Seine Taten erstrecken sich über 25 Jahre", sagte sie. "Seine Opfer haben diesem Mann mehr als vertraut", sagte Povilaitis. "In Wirklichkeit war er ein Meister der Manipulation."