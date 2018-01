Kristoffersen bejubelt „Heimsieg“, Hirscher leidet

In Österreich zu gewinnen, mache ihm immer besonders Spaß. "Ich liebe Österreich wirklich. Es ist so cool, wenn man in Österreich Rennen fährt", sagte der Wahl-Österreicher, der in Salzburg residiert. Neben den Kitzbühel-Siegen 2016 und 2018 hat er 2014, 2016 und 2017 auch das Nightrace in Schladming gewonnen, wo der Herren-Weltcup in den kommenden Tagen wieder Station macht. Dort könnte er mit einem vierten Erfolg zu Rekordsieger Benjamin Raich aufschließen.