Hirscher stark! Aber Kristoffersen unschlagbar

"Es war richtig cool! Es waren zwei wirklich gute Läufe, einige Male war ich schon am Limit", so Henrik Kristoffersen nach seinem Sieg - und er schob auch noch eine Liebeserklärung an Österreich nach: "Ich liebe dieses Land, ich liebe Kitzbühel, ich liebe Schladming. In Norwegen habe ich kein Slalomrennen, deshalb ist der Slalom in Kitz ein kleines Heimrennen für mich!" In dieser Saison war Kristoffersen zuvor bereits siebenmal auf Rang zwei und dreimal auf drei zu finden gewesen, langsam hatte er ob Hirschers Übermacht zu verzweifeln angefangen, ließ seinen Emotionen immer sichtbar freien Lauf. Im Disziplinweltcup liegt Hirscher noch 99 vor Kristoffersen, im Gesamtweltcup hat der Salzburger noch 154 auf den Norweger.