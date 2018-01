Djokovic wartet nach Machtdemonstration auf Thiem!

Auch Federer im Achtelfinale

Roger Federer hat bei den Australian Open in Melbourne ohne Satzverlust das Achtelfinale erreicht. Der Schweizer bezwang in der dritten Runde den Franzosen Richard Gasquet am Samstag in knapp zwei Stunden 6:2,7:5,6:4 und zog damit zum 16. Mal in Melbourne in die Runde der letzten 16 ein.