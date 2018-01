Nach Aubameyangs Hallenkick: Unruhe beim BVB!

Stürmerstar Pierre-Emerick Aubameyang fehlte zwar am Freitag beim 1:1 in Berlin, hatte zeitgleich aber offenbar Spaß beim Hallenkick mit Freunden. Unmittelbar nach Abpfiff bei der Hertha tauchten Fotos auf, die Aubameyang in der Zeit des BVB-Gastspiels beim Spiel in der Halle zeigten, wie die "Bild"-Zeitung berichtete.