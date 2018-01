Er ist zurück! Van Persie heuert in der Heimat an

Der Niederländer, der vor vier Jahren bei der WM in Brasilien noch als einer der besten Spieler des Planeten galt, wurde vor drei Jahren mit Pauken und Trompeten bei Fenerbahce in Istanbul empfangen. Wirklich durchsetzen konnte sich der 102-fache niederländische Nationalspieler in der Türkei nie. Sein Vertrag wurde frühzeitig aufgelöst. Bei Feyenoord soll er am Montag offiziell vorgestellt werden. Mittlerweile ist das einstige Manchester United-Juwel 34 Jahre alt.