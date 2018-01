Vor Großeinsatz: Schweizer Jets in Salzburg

Österreich unterstützt die Schweizer Armee auch heuer wieder beim Schutz des Luftraums über dem Weltwirtschaftsforum in Davos, zu dem kommende Woche rund 3000 Spitzenpolitiker, Topmanager und Experten erwartet werden. "Ohne Österreich ist es nicht möglich, für die Sicherheit in Davos zu garantieren. Die Grenznähe ist der Knackpunkt. Unsere Regierung benötigt so schnell wie möglich Informationen, sobald eine Bedrohung vorliegt und ein Flugzeug in die Flugverbotszone einfliegt", sagte der Schweizer Kampfflieger Reto Kunz laut einer Bundesheer-Aussendung am Donnerstag.