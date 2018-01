Strache für Abspaltung der Republika Srpska

Schieder: "Brandgefährliches Treiben von Strache"

SPÖ-Klubchef Andreas Schieder hat Strache am Donnerstag für seine Äußerungen kritisiert. "Es zeigt sich wieder einmal, wen sich Kanzler Kurz da in die Regierung geholt hat", so Schieder, der von einem "brandgefährlichen Treiben" Straches sprach und sofortige Stellungnahmen von Bundeskanzler Sebastian Kurz und Außenministerin Karin Kneissl forderte. Österreich habe noch immer eine wichtige Vermittlerrolle am Westbalkan, diese werde auf unverantwortliche Weise "gerade zunichtegemacht, mit ungewissen Folgen für die ganze Region". Die zwar von der FPÖ nominierte, aber parteilose Kneissl wollte sich in der Angelegenheit nicht äußern. Dies sei "Sache der FPÖ und nicht des Außenministeriums".