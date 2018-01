Rekord: 4,1 Milliarden Passagiere, nur 10 Unfälle

Der Flugverkehr werde von Angeboten von Billig-Airlines beflügelt, teilte die Internationale Zivilluftfahrtorganisation (International Civil Aviation Organization, ICAO) am Mittwoch mit. Die Anzahl der Passagiere habe um 7,1 Prozent zugenommen. „Die Nachhaltigkeit des enormen Wachstums im internationalen zivilen Luftverkehr zeigt sich in der kontinuierlichen Verbesserung von Sicherheit, Effizienz und Umweltverträglichkeit“, so Olumuyiwa Benard Aliu, Präsident der ICAO.