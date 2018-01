Neues Wunderkind? 15-Jährige schon in Runde drei

Mit einem 6:3,7:5-Erfolg gegen die Australierin Olivia Rogowska zog die Ukrainerin am Mittwoch beim ersten Grand-Slam-Event des Jahres bereits in die dritte Runde ein. Ihr "Teenager-Traum" wurde somit fortgeschrieben, wie die Australian-Open-Veranstalter eilig dichteten. Kostjuk ist die jüngste Spielerin seit der Schweizerin Martina Hingis vor 22 Jahren, die die dritte Runde in Melbourne erreichte. Nimmt man alle vier-Grand-Slam-Turniere her, ist sie die jüngste Akteurin in der dritten Runde seit Mirjana Lucic bei den US Open 1997.