Österreich sagt mit 28:39 gegen Norwegen ade!

Österreichs Handball-Nationalmannschaft hat bei der Männer-EM in Kroatien den Aufstieg in die Hauptrunde endgültig verpasst! Das ÖHB-Team verlor am Dienstag in Porec gegen Vize-Weltmeister Norwegen mit 28:39 (14:18) und schied nach der Gruppenphase punktelos aus. Die verjüngte Truppe hätte gegen den klaren Favoriten gewinnen müssen, bezahlte letztlich aber Lehrgeld.