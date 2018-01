Gasser für Laureus World Sports Award nominiert!

Anna Gasser, Österreichs Sportlerin des Jahres 2017, steht auch weltweit hoch im Kurs - die 26-jährige Snowboard-Weltmeisterin aus Kärnten ist in der Kategorie Actionsportler für den Laureus World Sports Award nominiert worden! Die Vergabe der prestigeträchtigen Auszeichnung erfolgt am 27. Februar in Monaco.