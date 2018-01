Neureuther: „…dann hätten wir keine Tochter!“

Damit spielt der derzeit wegen eines Kreuzbandrisses aus dem Ski-Tross „ausgeschlossene“ Neureuther auf die Jahre zurückliegende Entscheidung des Internationalen Olympischen Komitees an, wonach Olympia 2018 im südkoreanischen Pyeongchang und NICHT in Bayern (u.a. in München und Garmisch-Partenkirchen), der Heimat des Slalom-Asses, stattzufinden habe.