Svindal: „Ging nur darum, nichts Dummes zu machen“

Als sich Svindal am Dienstag zur Besichtigung auf die Streif begab, sei im Kopf "noch alles okay" und er "positiv gestimmt" gewesen, erzählte er. Am Start habe er dann den Lauf seines Landsmannes Aleksander Aamodt Kilde mitverfolgt. "Ich habe gesehen, wie ihm in der Mausefalle die Ärmel weggingen.... dann weißt du, das geht weit. Da habe ich mir gedacht, es wird vielleicht nicht genau das Entry in Kitzbühel, das ich mir gewünscht hätte."