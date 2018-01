„C&C“-Veteranen verblüffen mit Baukasten-Strategie

Petroglyph – das Studio in Las Vegas beherbergt einige Veteranen des „C&C“-Erfinders Westwood Studios – hat aus der Modder-Idee nun ein ganzes Spiel gemacht. In „Forged Battalion“ darf der Spieler selbst Fraktionen inklusive charakteristischem Kriegsgerät designen und ganz an seine Wünsche anpassen. Am Dienstag startete das Spiel in die Early-Access-Phase auf Steam, es kann also – freilich noch als Beta – bereits gespielt werden und wird laufend weiterentwickelt. Eine finale Version soll Mitte 2018 bereitstehen.