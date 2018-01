Schlag des Turniers? Thiem lässt Fans ausflippen!

Österreichs Tennis-Star zaubert zum Auftakt der Australian Open: Dominic Thiem zog am Dienstag nicht nur souverän in die zweite Runde ein, sondern sorgte vielleicht auch schon am zweiten Tag für den Schlag des Turniers! Bei seinem Erstrundenspiel gegen den Argentinier Guido Pella ließ er die Fans mit einem erfolgreichen Tweener, einem Schlag durch die Beine, regelrecht ausflippen. Thiem meinte, dass in dieser Situation gar kein anderer Schlag möglich gewesen wäre. "Das war ein Tausend-Gulden-Schuss - manchmal geht er halt auf, so wie heute, dann ist es fürs Internet natürlich toll."