Kurios! Aubameyang war pünktlich beim Training

Freilich: Der Ärger bei Peter Stöger und Co. hatte am Sonntag ohnehin einen für unmöglich gehaltenen Höhepunkt erreicht. Nach der jüngsten Provokation des 28-Jährigen ist längst nicht mehr auszuschließen, dass der deutsche Bundesligist bereits in der Winterpause eine Trennung anstrebt. "So kann es nicht weitergehen. Das Wichtigste ist immer der Verein und die Zukunft des Klubs. Die werden wir nicht gefährden", kommentierte BVB-Manager Michael Zorc nach dem 0:0 gegen den VfL Wolfsburg vielsagend.