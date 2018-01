Jupp Heynckes: "Mein letztes Hemd für De Bruyne!“

Der Trainer des FC Bayern nennt zumindest einen Spieler, für den er gerne sehr viel Geld ausgeben würde: Kevin de Bruyne. "Er ist ein herausragender Spieler in Europa (...) er hat im vorigen Jahr zwar nicht so gut gespielt, aber für ihn würde ich mein letztes Hemd geben", meint Heynckes und erklärt, dass die Münchner künftig zumindest wohl mehr als 50 Millionen Euro in Neuzugänge investieren müssten. "Für 50 Millionen Euro bekommt man heute keinen fertigen Spieler", sagte der 72-Jährige