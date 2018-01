Rafael Nadal gewinnt im sexy 80er-Jahre-Outfit

Debakel für US-Damen

Für die USA war der erste Grand-Slam-Tag des Jahres alles andere als ein Spiegelbild von 2017, besonders bei den Damen. Knapp vier Monate nach dem Triumphzug der US-Ladies in New York, als vier US-Amerikanerinnen ins Halbfinale eingezogen waren, erwischte es gleich mehrere Hochkaräter. Darunter auch die Vorjahresfinalistin in Melbourne, Venus Williams, die damit ihren fünften WTA-Rang verlieren wird. Die 37-Jährige musste sich der wieder erstarkten, ungesetzten Schweizerin Belinda Bencic mit 3:6, 5:7 beugen.