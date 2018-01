Anna Veith: „Ein kleiner Sieg über mich selbst“

Galt auch für Vize-Weltmeisterin Stephanie Venier. Geschwächt von einem bakteriellen Infekt ("Ich spür das Antibiotikum immer noch"), sprang die Tirolerin über ihren eigenen Schatten und fuhr erstmals in dieser Saison in die Top 10. "Ich habe in der Früh im Bode-Miller-Style schnell besichtigt, um Kräfte zu sparen. Und dann den Kopf ausgeschaltet", freute sich "Tante Gucci", dass sie rechtzeitig vor Olympia wieder in Mode gekommen ist.