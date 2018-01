Eklat! Schiri nach Tritt gegen Spieler suspendiert

Völlig kuriose Szene in der französischen Liga: Im Ligue-1-Spiel zwischen Nantes und Leader Paris St. Germain (0:1) hat Schiedsrichter Tony Chapron für einen Eklat gesorgt. Nach einem Zusammenstoß mit Nantes-Verteidiger Diego Carlos trat er in Richtung des Spielers und zeigte ihm dann sogar die Gelb-Rote Karte – zu sehen oben im Video ab Minute 04:10! Immerhin: Die französische Liga reagierte schnell und suspendierte Chapron vorläufig. Chapron hätte am Mittwoch das Meisterschaftsspiel zwischen Angers und Troyes leiten sollen.