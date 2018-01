Egger dank Platz 4 endgültig fix bei Olympia!

In der abschließenden Team-Staffel beim Weltcup in Thüringen erreichte Prock gemeinsam mit Egger und dem Duo Penz/Fischler Platz drei. Nur 53 Tausendstel fehlten dem rot-weiß-roten Team auf die zweitplatzierten Letten. Der Sieg ging in überlegener Manier an die deutschen Gastgeber, die mehr als 0,7 Sekunden Vorsprung hatten und damit alle vier Heimrennen in Oberhof für sich entschieden.