„Kann noch nicht erkennen, was die Regierung will“

Im Lauf der Geschichte lösen sich ja Krieg und Frieden und gute und schlechte Zeiten immer wieder ab. Wird demzufolge bald etwas Furchtbares kommen?

Was kommt, ist eben kein Schicksal oder gottgewollt. Das ist menschengemacht, und daher liegt es in der Verantwortung der älteren Generation, alles dafür zu tun, dass sich Fehler der Geschichte nicht wiederholen. Für uns heißt das: Europa ist nur gemeinsam stark, jeder einzelne ist zur Bedeutungslosigkeit im Spiel der globalen Mächte verdammt. Mark Twain hat das so formuliert: „Either we hang together or we will hang separately.“