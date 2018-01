Keine Hexerei: So hilft Ihr Gewicht beim Abnehmen!

Bodyweight-Training ohne Geräte

Das beste Fitnessstudio haben Sie im wahrsten Sinne des Wortes immer mit dabei - das eigene Körpergewicht. Bodyweight-Training erfreut sich zunehmender Beliebtheit bei all jenen, die ein schweißtreibendes Training suchen, dabei aber auf Geräte verzichten möchten. Ob im Park, auf Reisen oder in den eigenen vier Wänden - das Training mit dem eigenen Körpergewicht ist immer und überall möglich - und lässt sich so wunderbar in Ihren Tagesablauf integrieren. Mit etwas Regelmäßigkeit werden Sie tolle Resultate erzielen! Überlegen Sie sich noch vor Beginn ein Ziel (Straffung, Gewichtsabnahme, bessere Kondition) und setzen Sie sich einen Zeitrahmen, in dem Sie Ihr Ziel erreichen wollen. Das spornt an!