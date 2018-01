Real-Interesse: Verliert Klopp nächsten Star?

Der 25-Jährige zählt derzeit zu den besten Spielern der Premier League. Zuletzt wurde der Offensivspieler auch zu Afrikas Fußballer des Jahres gewählt (oben im Video). Er verdrängte Liverpool-Teamkollege Sadio Mane und Dortmund-Knipser Pierre-Emerick Aubameyang auf die Plätze zwei und drei. In dieser Saison erzielte Salah schon satte 23 Tore in 29 Pflichtspielen für die „Reds“. Erst im Sommer war er für 42 Millionen vom AS Rom nach England gewechselt. Sein Vertrag in Liverpool läuft noch bis 2022.