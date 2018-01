Super-G-Heimsiege für Ortlieb und Gritsch

In der Kombination gab es hinter Siegerin Hörnblad durch Nadine Fest (+0,71)und Chiara Mair (0,93) weitere Podestplätze für Österreich. In Saalbach verpasste Christopher Neumayer einen Tag nach dem Dreifacherfolg den nächsten ÖSV-Abfahrtssieg nur knapp. Dem Salzburger fehlten nur 0,06 Sekunden auf Sieger Henrik Röa aus Norwegen. Dritte wurden ex-aequo Thomas Biesemeyer (USA) und Tomas Markegaard (NOR/+ 0,68 Sek).