Debakel für ÖSV-Biathletinnen in Ruhpolding

An der Spitze schoss Wierer als eine von nur wenigen Frauen fehlerfrei und feierte ihren vierten Weltcupsieg. Die 27-Jährige lag am Ende 12,7 Sekunden vor Mäkäräinen (1). Crawford (0), die 21,2 Sekunden hinter der Siegerin blieb, holte den ersten Podestplatz für Kanada im Biathlon-Weltcup seit dem 29. November 2006. Damals war Zina Kocher in Östersund ebenfalls auf den dritten Platz gelaufen.