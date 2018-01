Tennis-Inside: So geht es unserem Dominic Thiem!

Die Australian Open starten schon am Montag - und Österreichs großer Tennis-Held Dominic Thiem, aktuell die Nummer fünf der Welt, musste jetzt in Kooyong - wie schon in Doha - bei einem Turnier krankheitsbedingt absagen. "Krone"-Tennis-Experte Peter Moizi, der mit Dominic telefoniert hat, verrät im Interview mit krone.at-Sportchef Max Mahdalik alles zu Thiems Fitness-Zustand (Video oben).