Thiem trifft zum Melbourne-Auftakt auf Pella

Thiem sagte am Donnerstag sein zweites Match beim Schauturnier "Kooyong Classic" in Melbourne gegen Lucas Pouille ab, um Kräfte für das erste Major-Turnier des Jahres zu sparen. Die wird er in den "best-of-five"-Matches auch brauchen. Schon in Runde eins könnte es schwieriger werden als Thiem lieb ist, hat er doch beide bisherigen Aufeinandertreffen mit dem 27-jährigen Weltranglisten-56. aus Argentinien 2016 in Rio (Sand) und 2017 in Chengdu (Hartplatz) jeweils in zwei Sätzen verloren.