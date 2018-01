Walkner nach Tagesrang zwei schon Gesamtdritter

Am Donnerstag führt die sechste Etappe von Arequipa nach La Paz in Bolivien. 313 Kilometer Sonderprüfung und 445 Kilometer Verbindungsetappe summieren sich auf 758 Tageskilometer. Nicht mehr dabei ist da in der Auto-Wertung Sebastien Loeb. Der französische Ex-Rallye-Weltmeister musste aufgeben, weil Beifahrer Daniel Elena, nachdem das Auto zweimal in den Dünen steckengeblieben war, über starke Schmerzen im Steißbein klagte.