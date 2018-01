Notstandshilfe-Aus „schlicht und einfach asozial“

Rund 167.000 Menschen betroffen

Die ÖVP-FPÖ-Regierung will die Notstandshilfe abschaffen bzw. in das befristete Arbeitslosengeld integrieren und Langzeitarbeitslose künftig in die Mindestsicherung bringen. Die Abschaffung der Notstandhilfe und damit die Einführung einer Art Hartz-IV-Modell in Österreich ist in der ÖVP bereits länger ein Thema. Bei der ersten Regierungsklausur vorige Woche erklärte Bundeskanzler Sebastian Kurz schließlich, dass es klar sei, dass man bei der Notstandshilfe etwas ändern werde – das sei "gemeinsame Linie". Davon betroffen wären laut den zuletzt verfügbaren Daten der Statistik Austria und des AMS (Stand 2016) rund 167.000 Menschen in Österreich.