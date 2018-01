Assists von Grabner und Raffl in der NHL

Österreichs Legionäre in der National Hockey League (NHL) haben am Sonntag (Ortszeit) einen Sieg gefeiert und zwei Niederlagen kassiert. Schon in einem frühen Match hatte Michael Raffl bei einem 4:1 der Philadelphia Flyers daheim gegen die Buffalo Sabres den Assist zum 3:1 geleistet. Als Verlierer vom Eis gingen Michael Grabner mit den New York Rangers und Thomas Vanek mit den Vancouver Canucks.