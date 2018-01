Maduros Bitcoin-Rivale „Petro“ nimmt Gestalt an

Denn das neue Zahlungsmittel soll an den Preis für ein Barrel Öl des südamerikanischen OPEC-Staates gekoppelt werden, der zuletzt bei rund 59 Dollar lag. Die virtuelle Währung werde Venezuela modernisieren und einen besseren Zugang zu realem Geld verschaffen. Venezuela will so die US-Sanktionen umgehen, die das Land größtenteils vom Finanzmarkt abschneiden und zugleich vom Boom der Internet-Währung Bitcoin profitieren, deren Kurs im vergangenen Jahr um 1500 Prozent in die Höhe schnellte.