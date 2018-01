Kristoffersen: „Hirscher der Beste aller Zeiten“

Gesamtsieg Nr. 7? "Ist mir egal"

Und Marcel ergänzt nach kurzer Nachdenkpause: „Es mag komisch klingen: Aber mir ist es egal, ob ich den Gesamt-Weltcup noch ein siebentes Mal gewinne. Ich hab eh schon sechs große Kugeln. Ich will einfach nur rennfahren!“ So wie in Adelboden. Wo 31.000 Zuschauer am Samstag seinen Triumph im Riesentorlauf sahen. Bei dem er trotz eines Riesenfehlers auf dem Schlusshang 17 Hundertstel vor dem Norweger Henrik Kristoffersen gewann. 24 Stunden später legte der Salzburger Platz eins im Slalom nach, 0,13 Sekunden vor seinem Teamkollegen Michael Matt. Der sechste Sieg in einem Monat, der dritte in nur vier Tagen!