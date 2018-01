Thiem fiebert & Freundin Kiki ist es viel zu heiß

Über 50 Grad! Eine Hitzewelle hat Australien derzeit fest in Griff und auch die Tennis-Ladys, die das WTA-Turnier in Sydney bestreiten. Kiki Mladenovic musste beim Stand von 4:6 und 2:4 ihr Erstrundenspiel w.o. geben. "Es tut mir leid für die Fans. Es ist das erste Mal in meiner Karriere, dass ich aufgeben musste. Das sagt alles."