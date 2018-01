Rallye Dakar: Große Schrecksekunde für Walkner

Der Vorjahres-Zweite Matthias Walkner hat die erste Etappe der Rallye Dakar auf Rang sechs beendet. Der 31-jährige Salzburger hatte auf den 31 Kilometern Sonderprüfung in Peru von Lima nach Pisco 1:22 Minuten Rückstand auf den Tagessieger Sam Sunderland. Der britische Titelverteidiger, KTM-Teamkollege von Walkner, distanzierte in 20:56 Minuten den Franzosen Adrien van Beveren um 32 Sekunden. Rang drei ging an den Chilenen Pablo Quintanilla, der 55 Sekunden zurück lag.