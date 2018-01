Aus und vorbei! Girardelli nicht mehr TV-Experte

Olympia-Reise war schon gebucht

Der Abschied vom Österreicher kommt trotzdem unerwartet: Wie der “Blick“ bekannt gab, plante SRF offenbar langfristig mit Girardelli, sein Flug nach Südkorea zu den Olympischen Spielen war schon gebucht. In einer Medienmitteilung des Schweizer Fernsehens wird Girardelli zitiert: „In den vergangenen Wochen habe ich gemerkt, dass ich mich in dieser Rolle nicht zu hundert Prozent wohl fühle. Aus diesem Grund haben wir gemeinsam entschieden, dass ich meine Funktion per sofort abgebe. Dem Kommentatorenteam wünsche ich viel Erfolg im weiteren Verlauf der Saison.“