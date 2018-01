Verliert Red Bull Salzburg Goalgetter Dabbur?

Wie „Sport-Express“ berichtet, sei der souveräne Tabellenführer der russischen Liga bereit, satte 15 Millionen für den Stürmer aus Israel zu bezahlen. Dabbur hat in dieser Saison eine großartige Torquote aufzuweisen. In 18 Ligaspielen für die „Bullen“ erzielte der Goalgetter zwölf Treffer, liegt zusammen mit Admiras Christoph Knasmüllner an der Spitze der Torschützenliste. In der Europa League traf die Nummer neun inklusive Qualifikation in acht Spielen fünfmal.