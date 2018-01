Vanessa Herzog krönte sich zur Europameisterin!

Die Tirolerin Vanessa Herzog hat ihren Aufstieg in die Weltspitze des Eisschnelllaufs am Freitag mit ihrem ersten großen Titel in der allgemeinen Klasse eindrucksvoll bestätigt. Die 22-Jährige gewann in Kolomna in 37,69 Sekunden EM-Gold über 500 m. Es ist die erste EM-Medaille für Österreichs Eisschnelllauf seit 24 Jahren, als Emese Hunyady in Hamar Vierkampf-Bronze gewonnen hat.