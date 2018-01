Schreck um Freitag! Sturz, Tournee-Traum geplatzt

Starke Schmerzen

Freitag schaffte es trotzdem auf Platz 22, ging im zweiten Durchgang aber nicht mehr an den Start. Der Traum vom Tournee-Gesamtsieg ist somit geplatzt. Immerhin hat Freitag "starke Schmerzen an der Hüfte, im Knie und im Brustbereich", berichtete ein Sprecher des deutschen Verbandes, der aber gleichzeitig beruhigte: "Wie's derzeit aussieht, ist er nicht ernsthaft verletzt. Trotzdem kann er keinen zweiten Sprung machen, er will nichts riskieren. Die Saison geht noch lang."