Nächstes Debakel für ÖSV-Adler! Stoch mit 3. Sieg

Ergebnis:

1. Kamil Stoch (POL) 270,1 Punkte (130,0/128,5)

2. Daniel-Andre Tande (NOR) 255,6 (129,5/125,0)

3. Andreas Wellinger (GER) 253,5 (133,0/126,0)

4. Andreas Stjernen (NOR) 241,1 (125,0/127,0)

5. Jernej Damjan (SLO) 239,9 (127,0/120,0)

6. Junshiro Kobayashi (JPN) 239,4 (123,0/121,5)

7. Robert Johansson (NOR) 237,3 (124,5/123,0)

8. Markus Eisenbichler (GER) 236,1 (128,5/117,0)

9. Stephan Leyhe (GER) 235,1 (123,5/119,0)

10. Michael Hayböck (AUT) 234,7 (123,5/122,5)

11. Stefan Hula (POL) 231,6 (123,5/122,0)

12. Karl Geiger (GER) 230,6 (125,5/118,0)

13. Maciej Kot (POL) 229,1 (127,0/121,5)

14. Piotr Zyla (POL) 228,4 (122,0/119,0)

15. Jakub Wolny (POL) 225,1 (124,5/119,0)

16. Anders Fannemel (NOR) 223,4 (118,0/119,0)

17. Timi Zajc (SLO) 223,0 (118,5/122,0)

18. Noriaki Kasai (JPN) 220,1 (125,0/112,5)

19. Johann Andre Forfang (NOR) 219,3 (121,5/116,0)

20. Dawid Kubacki (POL) 218,9 (122,0/116,0)

21. Halvor Egner Granerud (NOR) 215,1 (118,5/119,5)

. Taku Takeuchi (JPN) 215,1 (113,5/118,0)

23. Peter Prevc (SLO) 212,0 (119,0/111,5)

24. Stefan Kraft (AUT) 210,3 (118,0/112,5)

25. Nejc Dezman (SLO) 209,6 (126,0/111,0)

26. Constantin Schmid (GER) 204,9 (112,0/117,0)

27. Ziga Jelar (SLO) 202,0 (114,0/116,0)

28. Killian Peier (SUI) 201,1 (120,0/108,5)

29. Clemens Leitner (AUT) 193,4 (117,5/108,0)