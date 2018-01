Shootingstar Stefan Posch: „Zwicke mich selbst“

Kraichgau statt London

Dabei scheint dem U21-Teamspieler der Fußball in die Wiege gelegt worden zu sein. Bruder Philipp kickt bei der Admira. Und auch Stefans Riesenpotenzial war schon früh zu erkennen: Vor vier Jahren wollte sich Arsenal die Fähigkeiten des damals 16-Jährigen sichern. Dreimal war der Steirer zu Verhandlungen in London. Es scheiterte an Kleinigkeiten. „Aber vielleicht hat alles einen Grund gehabt. So bin ich vor drei Jahren nach Hoffenheim gewechselt und hab es nie bereut. Alleine was ich in der vergangenen Herbstsaison habe erleben dürfen – wie das Spiel in Dortmund vor 80.000 Fans. Da krieg ich noch immer eine Gänsehaut!“