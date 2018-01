RB: Verkauf des Leipziger Stadions perfekt

RB will nun den geplanten Ausbau vorantreiben. Zunächst hatte es geheißen, das Fassungsvermögen der Arena solle von derzeit 42.558 auf rund 57.000 Zuschauer erhöht werden. Mintzlaff sagte nun: "Es ist noch offen, welche Kapazitätserweiterung wir letztendlich in der Red Bull Arena haben werden." Die Planungen sollen bis Ende dieses Monats abgeschlossen sein. Der Verein hofft auf eine Baugenehmigung im Frühjahr, im Sommer sollen Mintzlaff zufolge die ersten Maßnahmen umgesetzt werden. „Business-Seats, Logen-Kapazitäten, Kioske, der Umlauf, Einschnitte in die Wälle – alles muss sorgfältig analysiert und geplant werden(... )Wir wollen das Stadionerlebnis für unsere Fans auf ein neues Niveau heben, dabei aber auch wirtschaftlich denken", meinte Mintzlaff.