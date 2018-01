Dieser „Crash-Türke“ sorgt bei Tournee für Lacher

Es war für ihn ein Riesenerlebnis, in Deutschland bei der Tournee vor Zehntausenden springen zu können. "Ich hoffe, sie werden eines Tages die Fünfschanzentournee einführen und Erzurum als Ort hinzufügen", sagte der neue „Eddie Eagle“ deutschen Reportern. Wie sein Vorgänger belegt Ipcioglu oft einen der letzten Platz bei den großen Wettkämpfen. So belegte er in Garmisch die Plätze den 66. von 67 Plätzen und in Oberstdorf Rang 64. von 66.