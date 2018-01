Schild träumt vom Stockerlplatz zum Geburtstag

Vom Holmenkollen in Oslo auf den „Bärenberg“ bei Zagreb. Lediglich 48 Stunden nach dem City-Event steht Mittwoch in der kroatischen Hauptstadt vor Tausenden Fans schon das nächste Slalom-Highlight auf dem Programm. Siegerin Shiffrin reiste mit dem Wahnsinns-Vorsprung von 471 Punkten und dem 37. Weltcup-Sieg vom Norden in den Süden. Damit hat die regierende Slalomkönigin aus den USA die Slalomkönigin, Marlies Schild (nun Raich), eingeholt.