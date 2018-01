ManUnited beendet Negativserie mit 2:0 bei Everton

Detail am Rande: ManUnited-Stürmer Romelu Lukaku muss nach seiner am Samstag gegen Southampton erlittenen Kopfverletzung laut Trainer Jose Mourinho nur eine Woche pausieren. Der Belgier war in diesem Premier-League-Spiel schon in der 8. Minute bei einem Zweikampf am Kopf getroffen worden, woraufhin er verletzt vom Platz getragen werden musste.