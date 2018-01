Nordkorea erwägt Teilnahme in Pyeongchang 2018

"Ich hoffe sehr, dass die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang erfolgreich durchgeführt werden", erklärte Kim fünfeinhalb Wochen vor Beginn der Spiele von 9. bis 25. Februar in Pyeongchang, das rund 80 Kilometer südlich der Grenze liegt. "Wir sind bereit, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, einschließlich der Entsendung unserer Delegation. Zu diesem Zweck könnten sich die Behörden von Nord und Süd in naher Zukunft treffen", sagte Kim.