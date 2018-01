Silvester-Rakete zerfetzt Ungar (30) linke Hand

Ein Ungar ist am Neujahrstag in Innsbruck durch eine Silvester-Rakete schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, hob der Mann den am Boden liegenden, offenbar noch nicht ausgelösten Feuerwerkskörper auf und versuchte, diesen anzuzünden. Dabei explodierte dieser und zerfetzte dem 30-Jährigen nahezu die gesamte linke Hand.