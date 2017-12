Gruber absolvierte erste Sprünge nach Blinddarm-OP

Wegen der Absage der Bewerbe in Otepää wird der Weltcup erst am 12. Jänner in Val di Fiemme fortgesetzt. "Das kommt mir sogar gelegen. Jetzt habe ich noch mehr Zeit, zu trainieren und mich auf den Wiedereinstieg vorzubereiten. In Val di Fiemme möchte ich wieder voll angreifen," wurde Gruber in einer ÖSV-Aussendung zitiert.