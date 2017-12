Benjamin Karl ist zurück auf Schnee

Am Sonntag will Karl erstmals mit Stangen trainieren. Für einen Start bei der Weltcup-Premiere am 5. und 6. Jänner in Lackenhof benötigt der 32-Jährige aber auch eine Freigabe des behandelnden Arztes Christian Fink. "Wenn es nach mir geht, dann stehe ich nächste Woche am Start", sagte Karl. Dabei hatte sich der viermalige Weltmeister am 9. Dezember bei einem Trainingssturz in Carezza einen Bruch des rechten Sprungbeines sowie zwei Bänderrisse zugezogen.